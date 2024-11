Auftakt zur TV-Show Ex-Handballspieler Pascal Hens bei "Masked Singer" enttarnt

Vermutung der Jury: Immerhin ein Handballspieler

Die Auftaktsendung hielt eine Neuerung bereit: Es gibt nicht nur einen Wettkampf auf der Bühne, sondern auch ein Rateduell der Jury. In allen sechs Folgen rätseln Moderatorin Palina Rojinski und Sänger Rea Garvey gegen ein Promi-Duo mit wechselnder Besetzung über die wahren Identitäten der maskierten Sänger. In der ersten Sendung waren ihre Gegner Sängerin Yvonne Catterfeld und Sänger Kamrad, die beide auch in der diesjährigen Ausgabe der ProSieben-Show "The Voice of Germany" in der Jury sitzen.