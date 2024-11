Auftakt zum Wahlkampf: Freie Wähler treffen sich zu Bundesparteitag

Der stellvertretende bayerische Ministerpräsident und Vorsitzende des Landesverbands Bayern will die Partei weiterhin anführen. Zugleich kündigte Aiwanger an, die Freien Wähler im kommenden Jahr in den Bundestag führen zu wollen. Gelingen soll dies über drei direkt gewonnene Wahlkreise – mit ihm selbst und unter anderem zwei bayerischen Landräten als Zugpferde. Bei vergangenen Bundestagswahlen waren die Freien Wähler stets klar an der Fünf-Prozent-Hürde gescheitert - ihr bislang bestes Ergebnis waren 2,4 Prozent 2021.