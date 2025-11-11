Der Ilmenauer Marktplatz am Dienstagvormittag, kurz nach 11 Uhr. Dutzende Menschen stehen vor dem Rathaus. Auf dem Balkon der Stadtverwaltung zeigen sich Männer und Frauen in Uniformen: Michael Gohritz, Präsident des Ilmenauer Karnevalklubs (IKK), Zeremonienmeister Toralf Asche, IKK-Ehrenpräsident Rolf Frielinghaus sowie weitere Mitglieder des IKK und der befreundeten Vereine aus Heyda, Möhrenbach und Oehrenstock.