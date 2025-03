>

Was für ein Tag für Bibra: Mehr als 250 Freiwillige beteiligten sich am Samstag an der Aktion „1200 Bäume für Bibra“ als Auftakt zur Jahrfeier. Schon am frühen Nachmittag waren so gut wie alle Bäume in der Erde. (Foto: /Tino Hencl)