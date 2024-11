Voigt, die noch im Sommer mit mentalen Problemen zu kämpfen hatte und gut anderthalb Monate nicht trainieren konnte, machte es in ihrem zweiten Durchlauf mit zwei fehlerfreien Liegendschießen dann deutlich besser und beendete ihren Rennabschnitt als Vierte. Strelow leistete sich zwar dann eine Extra-Patrone, ehe er im letzten Stehendanschlag am patzenden Franzose vorbeizog. Doch am Ende hatte Fillon Maillet das bessere Ende für sich.