Auftakt in Heldburg: Lesercafé startet ins Jahr 2026

Nach einer erfolgreichen Reise quer durch den Landkreis Hildburghausen im vergangenen Jahr öffnet das Lesercafé 2026 erneut seine Türen. Was als Reihe von Begegnungen begann, ist längst zu einem festen Treffpunkt für Austausch, Geschichten und neue Perspektiven geworden.Lesermarkt-Expertin Silvia Bergner und ihr Team sowie die Lokalredaktion Hildburghausen haben die Leserinnen und Leser 2025 an ganz unterschiedlichen, oft besonderen Orten getroffen: zwischen Bücherregalen, auf Schlosshöfen, in Pop-up-Stores oder in Museen. Ob Gespräche über Osterbräuche, Rauhnächte oder aktuelle Themen aus dem Alltag – immer wieder kamen dabei persönliche Geschichten zum Vorschein, die das Leben in diesem Landstrich prägen. Bei Kaffee, Kuchen oder auch einmal Matcha und Podcast entstanden Verbindungen, neue Netzwerke und ein offener Dialog. Deutlich wurde dabei jedes Mal, wie wichtig menschliche Begegnungen und der direkte Austausch sind, um Dinge besser zu verstehen, Ideen anzustoßen oder gemeinsam etwas zu bewegen. Und immer auch im Fokus: Die digitale Zeitung inklusive Expertise zu den Wegen dorthin.