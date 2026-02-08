 
Auftakt in Heldburg Lesercafé startet ins Jahr 2026

Neues Jahr – neues Glück. Die erfolgreiche Lesercafé-Serie geht weiter. Erster Stopp ist am 20. Februar im Mehrgenerationenhaus.

Lust auf Lesercafé? Im Februar geht es wieder los. Foto: Daniela Rust

Nach einer erfolgreichen Reise quer durch den Landkreis Hildburghausen im vergangenen Jahr öffnet das Lesercafé 2026 erneut seine Türen. Was als Reihe von Begegnungen begann, ist längst zu einem festen Treffpunkt für Austausch, Geschichten und neue Perspektiven geworden.Lesermarkt-Expertin Silvia Bergner und ihr Team sowie die Lokalredaktion Hildburghausen haben die Leserinnen und Leser 2025 an ganz unterschiedlichen, oft besonderen Orten getroffen: zwischen Bücherregalen, auf Schlosshöfen, in Pop-up-Stores oder in Museen. Ob Gespräche über Osterbräuche, Rauhnächte oder aktuelle Themen aus dem Alltag – immer wieder kamen dabei persönliche Geschichten zum Vorschein, die das Leben in diesem Landstrich prägen. Bei Kaffee, Kuchen oder auch einmal Matcha und Podcast entstanden Verbindungen, neue Netzwerke und ein offener Dialog. Deutlich wurde dabei jedes Mal, wie wichtig menschliche Begegnungen und der direkte Austausch sind, um Dinge besser zu verstehen, Ideen anzustoßen oder gemeinsam etwas zu bewegen. Und immer auch im Fokus: Die digitale Zeitung inklusive Expertise zu den Wegen dorthin.

Auf dieses gelungene Jahr folgt nun der Auftakt zu neuen Formaten. Das erste Lesercafé 2026 findet am 20. Februar von 14 bis 17 Uhr im Mehrgenerationenhaus Heldburg statt – einem Ort, der von Ulrike Weikard vielfältig und lebendig gestaltet wird. Redaktion und Lesermarkt laden alle Interessierten ein, miteinander ins Gespräch zu kommen: über das, was die Menschen bewegt, über aktuelle Themen, Erinnerungen und Ideen.Besonders willkommen sind auch Erzählungen rund um Theaterherzog Georg II. und seine Helene – eine Geschichte, die mit Heldburg und der Veste eng verbunden ist und bis heute fasziniert.Das Lesercafé bleibt damit, was es von Anfang an war: ein offener Raum für Begegnung, Zuhören und gemeinsames Weiterdenken.