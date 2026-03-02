Auftakt in Australien Achter Formel-1-Titel? Ecclestone traut ihn Hamilton zu

Melbourne - Der langjährige Formel-1-Geschäftsführer Bernie Ecclestone traut Lewis Hamilton nach einer desaströsen Premierensaison mit Ferrari immer noch den alleinigen WM-Rekordtitel zu. "Ganz bestimmt. Die neue Formel 1 wird ihm mehr liegen, als sie Max Verstappen liegen wird. Ich glaube, dass Lewis der Sache auf den Grund geht, warum es bisher bei Ferrari nicht funktioniert hat, und die richtigen Schlüsse zieht", sagte Ecclestone der Deutschen Presse-Agentur vor dem ersten Grand Prix des Jahres am Sonntag (5.00 Uhr/Sky) in Melbourne.