Mag sein, dass nicht nur ihr Outfit für sie ungewohnt ist – denn lange Ballkleider sind für die Mädchen bisher nicht die Regel gewesen. Und auch die Jungen wirkten in ihren dunklen Anzügen etwas unsicher. Dass sich bei ihrem Einmarsch in den Saal des Meininger Volkshauses alle erhoben, um ihnen die Ehre zu erweisen – auch das dürften sie so noch nicht erlebt haben. Plötzlich so im Mittelpunkt zu stehen, ist schon etwas anderes als der tägliche Gang in die Schule, wo ihnen alles bekannt ist. „Augen zu und durch“, mag da der oder die eine von ihnen gedacht haben – schließlich gibt es nach dieser Feierstunde sicherlich eine ganze Menge Geschenke.