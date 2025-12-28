So nebelig es zur offiziellen Eröffnung des neuen Sechser-Sesselliftes in der Skiarena Silbersattel in Steinach am 19. Dezember gewesen ist und so bedrückt die Stimmung war, weil der für tags drauf geplante Start in die erste Wintersaison nach der Millionen-Investition in Thüringens größtes alpines Skigebiet verschoben werden musste, umso schöner ist das Ganze nun eine Woche später geglückt. Bei strahlendem Sonnenschein und winterlichen Temperaturen rund um den Gefrierpunkt haben sich so einige Wintersportfans und Neugierige auf den Weg in die Skiarena gemacht.