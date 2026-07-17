Sechs Vereine in der Fußball-Thüringenliga (6. Liga) wollten in der Saison 2025/26 einen möglichen Aufstieg in die Oberliga nicht wahrnehmen, darunter der Meister SV Schott Jena. Am Ende stieg dann gar keine Mannschaft auf. In den drei Landesklasse-Staffeln waren es insgesamt 14 Vereine, fünf davon in der Staffel 3, die verzichteten. Existiert dieses Problem auch in den Nachbarbundesländern? Ein Überblick.