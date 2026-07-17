Ist das im Sinne des Erfinders? Mit dem 1. Suhler SV 06 spielt künftig eine Mannschaft in der Fußball-Thüringenliga, die in der abgelaufenen Saison als Tabellenvierter zwölf Punkte Rückstand auf den Meister der Staffel 3 der Landesklasse, FC Schweina-Gumpelstadt, hatte. Denn der spätere Staffelsieger und die letztlich auf den Rängen zwei und drei platzierten Mannschaften VfL Meiningen 04 sowie FSV 06 Ohratal hatten rechtzeitig bis zum 30. April ihren Verzicht auf den Aufstieg in die Thüringenliga erklärt.