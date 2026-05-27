Mit einer gehörigen Portion Respekt vor einem überaus erfahrenen Kontrahenten, aber ohne Angst vor dem erneuten Scheitern geht der 1. FC Lok Leipzig in die Relegation um den Aufstieg in die 3. Fußball-Liga gegen die Würzburger Kickers. Der Meister der Regionalliga Nordos, der den FC Carl Zeiss Jena in einem Herzschlagfinale knapp bezwungen hatte, empfängt den Zweiten der Regionalliga Bayern an diesem Donnerstag (19 Uhr) im heimischen Bruno-Plache-Stadion und will den Grundstein für einen erfolgreichen Saisonabschluss legen. „Ich möchte ein Ergebnis, dass uns alles offen lässt fürs Rückspiel. Das ist das Wichtigste, denn ich glaube nicht, dass es im Hinspiel schon eine Entscheidung geben wird“, sagte Trainer Jochen Seitz.