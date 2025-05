Der SV Borsch siegt bei der SG Lauscha/Neuhaus mit 2:1 und macht in Südthüringen den Aufstieg in die Thüringenliga perfekt. Für die Elf von Trainer Andreas Mannel war es die 26. Landesklassenbegegnung in Folge ohne Niederlage. Beide Treffer für den SV Borsch erzielte deren Torschütze vom Dienst, Fabian Göb. Er brachte seine Farben per Handelfmeter vor der Pause in Führung. Nach dem zwischenzeitlichen Ausgleich der Gastgeber sorgte er mit einem Freistoßtor aus 25 Metern Mitte der zweiten Halbzeit für den Rhöner Sieg, der drei Spieltage vor Schluss einer überragenden Saison den Aufstieg in Thüringens höchste Spielklasse bedeutet. Die Abfahrt des Mannschaftsbusses in Richtung Heimat verzögerte sich ein wenig, mit dem Feiern in der Kabine waren die Borscher nach der Partie da noch nicht ganz fertig.