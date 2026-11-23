Bevor Tom Neumann bei knackigen Temperaturen im Minusbereich die Motorsäge ansetzt, steigt er, gesichert mit Klettergeschirr und Helm, erst einmal einen Großteil der 16 Meter langen Fichte hinauf, um im oberen Bereich den Schlupf anzubringen. Dort wird später der Haken, den Udo Fiedler vom kleinen Autokran-Fahrerhaus aus lenkt, einklinken und den 1,6 Tonnen schweren Baum wie von Zauberhand geführt zum Ladekran mit Tieflader schweben lassen. Mit ihm geht es dann Richtung Rathausvorplatz nach Zella-Mehlis. Denn die Fichte, die Montagmorgen noch auf dem Gelände der Böhm Group stand, ist der Weihnachtsbaum 2026 für die Ruppbergstadt.