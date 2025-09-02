Aufsehenerregender Prozess Ex-Präsident Bolsonaro in Brasilien vor historischem Urteil

Brasília - In Brasilien geht der Prozess gegen den früheren Präsidenten Jair Bolsonaro vor dem Obersten Gericht in die entscheidende Schlussphase. Die Institutionen hätten "ihre Stärke und Widerstandsfähigkeit" gezeigt, sagte der Oberste Richter Alexandre de Moraes zum Beginn der Urteilsfindung in dem historischen Gerichtsverfahren. Bolsonaro und sieben Mitangeklagten wird ein versuchter Staatsstreich nach der Wahl 2022 vorgeworfen. Es ist das erste Mal in der Geschichte des südamerikanischen Landes, dass ein Ex-Präsident wegen eines mutmaßlichen Umsturzversuchs verurteilt werden könnte. Der 70-Jährige blieb dem Auftakt aus gesundheitlichen Gründen fern, wie sein Anwalt erklärte. In der Hauptstadt Brasília wurden die Sicherheitsvorkehrungen verschärft.