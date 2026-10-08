Aufsehen um Fall in Russland Möglicher Pest-Fall - was ist dran an den Spekulationen?

Ist denn ungewöhnlich, dass an einem Institut an der Pest geforscht wird?

Nein. Zahlreiche Arbeitsgruppen beschäftigen sich mit der Pest, auch in Deutschland. Forschung zur Pest ist nötig, denn die Krankheit ist keineswegs verschwunden: Weltweit würden jährlich einige Hundert Fälle gemeldet, meist geografisch eng begrenzt, insbesondere in Madagaskar und der Demokratischen Republik Kongo, erklärt Malick Gibani vom Imperial College London. Es gebe viele Tierarten als Träger für das Bakterium, so dass stets das Risiko eines Übergangs auf Menschen bestehe.

In Sibirien kursiert der Erreger in verschiedenen Nagetieren sowie deren Flöhen. Dazu forscht das 1934 gegründete "Forschungsinstitut zur Bekämpfung der Pest in Sibirien und dem Fernen Osten" in Irkutsk nach offiziellen Angaben. Auch in westlichen Teilen der USA komme Yersinia pestis bei Wildtieren vor, sagte Brendan Wren von der London School of Hygiene & Tropical Medicine (LSHTM). Menschen infizieren sich dort regelmäßig. Deutschland gilt derzeit als pestfrei.

"Die Pest ist keine Krankheit der Vergangenheit", betont auch Zania Stamataki von der University of Birmingham. "Diagnostik, Impfstoffentwicklung und die Überwachung von Antibiotika-Resistenzen erfordern Labore, in denen der lebende Erreger aufbewahrt und untersucht wird."

Wird an der Pest als potenzieller Biowaffe geforscht?

Der US-Behörde CDC zufolge wurde in der Sowjetunion im Zuge des Kalten Krieges zwischen Ost- und Westblock am Pesterreger als Biowaffe geforscht. Nach dem Zerfall der Sowjetunion 1991 wurde das Programm zwar nach offiziellen Angaben Russlands eingestellt, die Sorge des Westens vor möglichen Fortsetzungen oder Neubelebungen verschwand jedoch nie ganz.

Das besorgniserregendste Szenario für einen bioterroristischen Angriff ist der CDC zufolge die Freisetzung von Yersinia pestis in die Luft - etwa über großen Städten. Auch die absichtliche Kontamination der Nahrungs- oder Wasserversorgung sei ein potenzielles Risiko.

Wieso gibt es eine Gefahr, obwohl Antibiotika einsetzbar sind?

Für gute Heilungsaussichten muss die durch Husten oder Niesen übertragbare Lungenpest möglichst sofort bei ersten Symptomen mit Antibiotika behandelt werden. Eine Gefahr stellen multiresistente Formen dar, bei denen gängige Mittel nicht mehr wirken - in der Sowjetunion sollen der CDC zufolge in den 1970er und 1980er Jahren solche Varianten geschaffen worden sein. Zu den vielen aktuell kursierenden unbelegten Spekulationen zählt, dass am Institut in Irkutsk womöglich mit solchen Stämmen des Pesterregers gearbeitet werde.

Antibiotika-Resistenzen würden die Behandlungsmöglichkeiten einschränken, erklärt Wölfel. Natürlich vorkommende Resistenzen seien bei Pestbakterien ausgesprochen selten.

Wie wahrscheinlich ist ein solcher Einsatz?

Nach Einschätzung von Experten gering. Ein resistenter Erreger wäre nicht automatisch ein besonders geeigneter oder zuverlässig einsetzbarer biologischer Kampfstoff, so Wölfel. "Biologische Kampfstoffe haben aus Sicht eines potenziellen Angreifers ein fundamentales Problem: Ihre Wirkung lässt sich nur sehr begrenzt kontrollieren."

Nach einer Freisetzung lasse sich nicht zuverlässig festlegen, wer damit in Kontakt kommt und wer nicht. "Deshalb kann grundsätzlich auch eine Gefährdung der eigenen Kräfte, der eigenen Bevölkerung oder unbeteiligter Dritter entstehen." Diese Mischung aus hoher Gefährlichkeit und begrenzter Kontrollierbarkeit mache biologische Waffen zu einem außerordentlich problematischen und zu Recht international geächteten Instrument.

Bei dem möglichen Fall in Russland sei grundsätzlich zu bedenken, dass die Lungenpest nicht mit anderen Atemwegserkrankungen wie Influenza oder Covid-19 vergleichbar sei, die von einem hochansteckenden Virus verursacht werden. Eine ähnliche weltweite Ausbreitung sei keineswegs zu befürchten. "Die Mensch-zu-Mensch-Übertragung von Pest erfordert in der Regel engen Kontakt", erklärt Wölfel. Zudem lasse sie sich durch Isolations- und Quarantänemaßnahmen gut eindämmen.