München (dpa/lby) - In Bayern werden nach einem tiefen Einbruch in den vergangenen zwei Jahren wieder mehr Immobilien ge- und verkauft. In den ersten drei Quartalen 2024 wechselten im Freistaat nach Berechnungen des Immobilienverbands Deutschland Süd (IVD) Häuser, Wohnungen und sonstige Immobilien für rund 37 Milliarden Euro die Besitzer. Im Vergleich zum Vorjahr war das ein Plus von 8,7 Prozent.