Aufschlagserie von Lara Nagels: VfB Suhl setzt sich in Aachen mit 3:1 durch

War das Spiel im ersten Satz äußerst ausgeglichen und wurde erst an dessen Ende durch die besseren Aktionen der Gastgerinnen auch zu deren Gunsten entschieden, war es dem zweiten Durchgang an den Suhlerinnen deutlich mehr Power in ihre individuellen Angriffe zu legen. So führte das VfB-Team gegen den Tabellennachbarn von Ladies-Cheftrainerin Mareike Hindriksen jetzt recht bald mit 10:8 und konnte diesen Vorsprung durch eine sagenhafte Aufschlagserie von Zuspielerin Lara Nagels bis auf 16:8 ausbauen. VfB-Mittelblockerin Laura Berger machte den Satzgewinn später perfekt.