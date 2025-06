Mit großer Mehrheit hat sich der Ilmenauer Stadtrat einem Aufruf gegen Rassismus und für ein friedliches Miteinander angeschlossen, der in einem offenen Brief der TU Ilmenau an alle Ilmenauerinnen und Ilmenauer gerichtet ist. TU-Präsident Kai-Uwe Sattler übergab den offenen Brief in der Stadtratssitzung am Donnerstag persönlich. Er erklärte, dass gerade nach den Schüssen auf ausländische Studierende am 10. April dieses Jahres viele Fragen aufgekommen seien, denen er sich habe stellen müssen.