Vor drei Jahren begann der Ärger. Zahlreiche Menschen in Südthüringen erhielten Post mit einem Angebot für einen Festnetz- und Internetvertrag. Viele hielten das Schreiben offenbar für ein Angebot ihres bisherigen Anbieters, der Deutschen Telekom. Tatsächlich stammte es von der 1N Telecom GmbH. Als die Betroffenen den Irrtum bemerkten und den Anbieterwechsel verhindern wollten, folgte für viele die nächste unangenehme Überraschung: eine Schadensersatzforderung über rund 420 Euro.