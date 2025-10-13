Aufruf an die Leser: Wer fängt den Herbst ein?

Die Natur zeigt sich gerade als kreativer Malermeister: Sie verwandelt mit sicherem Gespür für Schönheit Wälder, Parks und Gärten in farbenfroh leuchtende Kunstwerke – mit Pinselstrichen aus Gelb, Rot, Orange und Braun auf jedem Blatt. Die Farbenvielfalt im Herbst lockt Groß und Klein hinaus ins Freie, um das prächtige Meisterwerk vor der Winterruhe zu bestaunen. Lassen Sie alle mitstaunen! Deshalb bittet die Redaktion die Leser, schöne Herbst-Motive mit dem Handy oder Fotoapparat einzufangen. Alle Bilder werden online auf insüdthüringen.de veröffentlicht, eine Auswahl soll in der Zeitung abgedruckt werden. Schicken Sie bitte Ihre Aufnahme mit einer Kurzbeschreibung bis Freitagmittag an die E-Mail meiningen@meininger-tageblatt.de und vergessen Sie Ihren Namen und Ihren Wohnort nicht.