Aufrüstung: Polen gegen europäische Alleingänge bei Atom-Abschreckung

Kosiniak-Kamysz sagte dazu mit Blick auf den Atomwaffensperrvertrag, sein Land sei in dieser Hinsicht an internationale Abkommen gebunden. Man sei aber im Rahmen der nuklearen Teilhabe bereit zur Zusammenarbeit mit allen Nato-Staaten. "In diesen Formaten sollte Polen seinen Platz finden." Bereits im Frühjahr 2024 hatte der damalige Präsident Andrzej Duda gesagt, Polen sei bereit für die Stationierung von US-Atomwaffen, sollte die Nato dies für nötig halten. Aus der Nato hieß es damals, eine Ausweitung der Atomwaffen-Stationierung sei nicht geplant.