Aufregung um Instagram-Post Muschel-Drohung gegen Trump? Neue Anklage gegen Ex-FBI-Chef

Es ist bereits das zweite Mal, dass Trumps Justizministerium eine Klage gegen Comey vorantreibt. Nach der neuen Anklage zeigte sich Comey kämpferisch. "Ich bin immer noch unschuldig, ich habe immer noch keine Angst", sagte er in einer kurzen Videobotschaft auf der Plattform Substack. Auch glaube er weiterhin an die Unabhängigkeit des Gerichtssystems. "Also, dann los", fügte er hinzu. Von Fernsehsendern wie CNN und MSNOW befragte Rechtsexperten zeigten sich überzeugt, dass die Anklage vor Gericht nicht standhalten werde.