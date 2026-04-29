Aufregung um Instagram-Post Muschel-Drohung gegen Trump? Neue Anklage gegen Ex-FBI-Chef

Ähnliche Fälle folgenlos
Politische Beobachter in den USA verwiesen auch auf andere Fälle, in denen ähnliche Zahlenbotschaften folgenlos blieben. So veröffentlichte der rechte politische Aktivist Jack Posobiec im Januar 2022 beim damaligen Kurznachrichtendienst Twitter einen Beitrag, der nur aus der Zahlenkombination "86 46" bestand. Trumps Vorgänger, der Demokrat Joe Biden, war der 46. Präsident der Vereinigten Staaten. Die demokratische Gouverneurin von Michigan, Gretchen Whitmer, sorgte bereits im Präsidentschaftswahlkampf 2020 für Kritik, weil in einem Fernsehinterview in ihrem Büro die Zahlen "86 45" zu sehen waren. Darauf angesprochen, sagte Blanche, jeder Fall sei unterschiedlich.