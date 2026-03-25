Steinmeier schob nach: "Dass jedenfalls die Begründung mit einem unmittelbar bevorstehenden Angriff auf die USA nicht trägt – das scheint ja auch in Teilen der amerikanischen Dienste gegenwärtig zu sein." Der Bundespräsident legte sich damit in einer der zentralen Fragen zu diesem Krieg eindeutig fest, während die Bundesregierung bisher dazu schweigt. Sie wies auch am Tag nach Steinmeiers Auftritt darauf hin, dass die Frage der Völkerrechtskonformität oder -widrigkeit komplex sei und noch geprüft werde.