Dem Glücklichen schlägt keine Stunde. Dieses Sprichwort kam manchem Passanten in der Suhler Fußgängerzone am Freitag in den Sinn, als er seinen Blick auf den Kirchturm richtete. Verwundert rieb sich mancher die Augen: Die Uhr, seit Jahrzehnten zuverlässige Zeitanzeige in der Suhler Innenstadt, steht fast auf der symbolträchtigen Zeit von Fünf vor Zwölf. Und ihre Zeiger bewegen sich nicht. Hat da etwa der Küster das Aufziehen vergessen?