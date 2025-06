Erfurt - Ein Brand mit enormer Rauchwolke hat auf dem früheren Schlachthof-Areal im Nordosten von Erfurt die Feuerwehr auf den Plan gerufen am Dienstagnachmittag und zahlreiche Stadtbewohner verunsichert. Die schwarze Rauchsäule war weithin sichtbar und an vielen Stellen in Erfurt zu riechen.