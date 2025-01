Aufregung im Bundestag Worum es im Streit um die Migrationspolitik geht

Die Union beabsichtigt nach Angaben aus Fraktionskreisen, eine Sofortabstimmung über ihre Anträge zu beantragen. Auch dafür reicht eine einfache Mehrheit. Auf Stimmen von FDP und BSW kann sie dabei wohl zählen. Die AfD-Fraktion tut sich mit einer Zustimmung zu den Anträgen schwer, weil diese auch Kritik an ihrer Partei enthalten. Das "Zustrombegrenzungsgesetz" will sie aber in jedem Fall unterstützen. Wie sie sich zu den Anträgen verhält, will sie kurzfristig entscheiden, wenn die Dokumente offiziell vorliegen.