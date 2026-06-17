Vor vollendete Tatsachen in Form eines Sperrschildes auf der Linsenhofer Straße gestellt sahen sich viele Anwohner und Autofahrer, die am Mittwoch wie gewohnt von der Stadt auf den Lautenberg oder umgekehrt fahren wollten. „Plötzlich stand da mitten auf der Straße ein Sperrschild“, berichtet ein Pendler, der wie gewohnt über den Lautenberg nach Albrechts zur Arbeit fahren wollte. Kamen die meisten Eltern, die morgens ihre Kinder zur Schule fuhren noch durch, so war kurz vor 8 Uhr, als die Absperrungen und Schilder aufgestellt waren, Schluss mit der freien Fahrt.