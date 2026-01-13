Ein Leser wandte sich der Tage wegen zwei gesperrten Ausgängen im Lauterbogencenter an unsere Zeitung. Wir haben beim Centermanagement nachgefragt. „Mittlerweile ist einer der Ausgänge wieder geöffnet“, sagt Nicky Luhn auf Anfrage. Die beiden Türen mussten instand gesetzt werden. „Über die Feiertage konnte keine Firma erreicht werden“, erklärt Nicky Luhn, warum das Zeit in Anspruch nahm. Brandschutztechnisch sei die Türsperrung kein Problem: „Das ist alles mit der Stadt geklärt. Wir haben die Ausgänge auf den Schildern so ausgewiesen, wie die Feuerwehr das verlangt“. Die Feuerwehr habe sich das auch vor Ort angeschaut. Beim zweiten aktuell noch gesperrten Ausgang auf Höhe des Rewe-Marktes wartet das Centermanagement aktuell noch auf das Angebot der Firma. Er solle dann ebenfalls schnellstmöglich wieder freigegeben werden.