Neuer Netflix-Film dreht sich um Roboter

An der Seite von Millie Bobby Brown ("Stranger Things") spielt Chris Pratt in der neuen Netflix-Produktion "The Electric State" (Start: 14. März) - einer Mischung aus Science-Fiction und Fantasy-Abenteuer. Der Film spielt in einer fiktiven, alternativen Version der 90er Jahre, in der humanoide Roboter nach einem gescheiterten Aufstand in ein Hochsicherheitsgebiet in der Wüste verbannt wurden. Genau dorthin wagen sich die menschlichen Protagonisten, begleitet von freundlichen Robotern, in "The Electric State".