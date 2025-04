So viele Ortsteile, so viele Uferbereiche fließender und stehender Gewässer von der Ilm bis zum Stausee Heyda: Und alle Jahre wieder eben auch so viele Mitbürger, die mit raschem Schwung ihren Unrat „einfach ins Grüne flammen“. So fasst es ein Rentner zusammen, der zwischen Schwimmhallenparkplatz und Stollen-Zuwegung mit seinem Dackel unter anderem einen Einkaufswagen als Krönung des dortigen Müll-Sammelpunktes „bewundert“.