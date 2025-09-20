Die Idee, sich erstmals mit einer Aufräumaktion am World Cleanup Day zu beteiligen, war wohl doch ein wenig zu kurzfristig, um weitere Freiwillige zur Teilnahme zu ermuntern. Zwei Helfer hatten sich dem Team des Vereins Regionalverbund Thüringer Wald angeschlossen, um mit blauen Müllsäcken ausgestattet ein rund 1,5 Hektar großes Areal Am Fröhlichen Mann in Suhl von all dem zu befreien, was dort nicht hin gehört. Wenn auch die zwölf Mann starke Truppe überschaubar blieb, so hat sich der Einsatz dennoch gelohnt, so Revierleiter Ronny Eckhardt vom Forstamt Oberhof.