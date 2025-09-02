Wörtlich heißt es in dem Schreiben, das auch an das Außen- und Innenministerium gerichtet ist: "Die ständige Bedrohung, dass die Taliban eindringen, die Angst vor Rache, willkürlicher Inhaftierung, Entführung, Folter oder Tod haben zu unerträglichen psychischen Traumata geführt." Jede Stunde Verzögerung könne sie das Leben kosten. "Wir haben an Ihre Versprechen geglaubt. Bitte lassen Sie nicht zu, dass dieses Vertrauen uns – und unsere Kinder – das Leben kostet."