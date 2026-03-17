Aufnahme ins Jagdrecht Hunderte Wölfe im Museum - aber bald auch in der Jägerstube?

"Würger von Ihlow" 1960 erlegt

In Deutschland war die Wolfspopulation laut Landesagrarministerium um 1850 nahezu ausgelöscht. Immer wieder wanderten später jedoch vereinzelt Wölfe aus Polen ein. Für Aufsehen sorgte der "Würger von Ihlow" - so wurde ein Wolf genannt, der 1960 im Raum Jüterbog Weidetiere gerissen haben soll und von einem Bauern getötet wurde.

Inzwischen gibt es in Niedersachsen, Brandenburg und Sachsen die meisten Wolfsrudel bundesweit - und damit viel Konfliktstoff. Nach Angaben des Landesumweltamts rissen Wölfe 2023 fast 1.300 Schafe und Ziegen in Brandenburg. 2025 waren es immer noch 700.

60 Wolfs-Territorien in Brandenburg

Für das Wolfsjahr 2024/25 nennt das Landesamt für Umwelt 60 bestätigte Wolfs-Territorien mit 54 Rudeln und 6 Paaren in Brandenburg. Genaue Tierzahlen nennt die Behörde nicht. Auch wie sich der Bestand entwickeln wird und wie viele Wölfe geschossen werden, wenn die Tierart im Jagdrecht ist, bleibt unklar. "Wir sind sehr froh, dass wir über die letzten 20 Jahre fleißig gesammelt haben", sagt Wolfs-Präparator Blumenstein.