Aufmerksamkeit für Frühchen: Lila Licht für Frühgeborene

Jena/Erfurt/Meiningen (dpa/th) - Einige Orte werden am Sonntag auch in Thüringen in lilafarbenes Licht getaucht. In Erfurt sollen das Rathaus und in Meiningen das Staatstheater, das Schloss Elisabethenburg, die Eisbahn und das Helios Klinikum im lila Licht erscheinen. Das teilten das Klinikum und die Stadtverwaltung Erfurt mit. Hintergrund ist der Welt-Frühgeborenen-Tag am 15. November. Als dessen internationale Symbolfarbe wurde Lila gewählt. Der Tag soll auf die Herausforderungen für zu früh geborene Kinder und ihre Familien aufmerksam machen.