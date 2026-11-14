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Aufmerksamkeit für Frühchen Lila Licht für Frühgeborene

Am Sonntag leuchten verschiedene Gebäude in Lila. Was das mit Frühchen und besonderen Milchspenden für die Kleinsten zu tun hat.

Aufmerksamkeit für Frühchen: Lila Licht für Frühgeborene
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Als Frühchen gelten Kindern, die vor Vollendung der 37. Schwangerschaftswoche zur Welt kommen. Jährlich sind das etwa sieben bis acht Prozent aller Lebendgeborenen in Deutschland. (Symbolbild) Foto: Jennifer Brückner/dpa

Jena/Erfurt/Meiningen (dpa/th) - Einige Orte werden am Sonntag auch in Thüringen in lilafarbenes Licht getaucht. In Erfurt sollen das Rathaus und in Meiningen das Staatstheater, das Schloss Elisabethenburg, die Eisbahn und das Helios Klinikum im lila Licht erscheinen. Das teilten das Klinikum und die Stadtverwaltung Erfurt mit. Hintergrund ist der Welt-Frühgeborenen-Tag am 15. November. Als dessen internationale Symbolfarbe wurde Lila gewählt. Der Tag soll auf die Herausforderungen für zu früh geborene Kinder und ihre Familien aufmerksam machen.

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Auch das Helios Klinikum in Erfurt beteiligt sich und lädt Familien mit ihren zu früh geborenen Kindern zu einem Austauschtreffen mit anderen Familien und Fachleuten des auf Frühchen spezialisierten Klinikteams ein. Bislang wurden den Angaben des Klinikums nach am Helios in Erfurt dieses Jahr mehr als 150 Frühgeborene versorgt.

Muttermilchspende kann helfen

In den Frühchen-Spezialstationen des großen Uniklinikums in Jena (UKJ) werden dortigen Angaben nach jährlich rund 400 Kinder behandelt. Am UKJ gibt es eine von etwa 40 sogenannten Frauenmilchbanken in Deutschland. 

In Mutter- oder auch Frauenmilchbanken wird Milch von gesunden Müttern gesammelt, die genug davon haben, um ohne negative Folgen für das eigene Kind davon abgeben zu können. Diese gespendete Muttermilch kann dann etwa an Frühchen abgegeben werden, deren Mütter nicht stillen können.

Muttermilch gilt dem UKJ zufolge als beste Ernährungsform für Frühgeborene und kranke Neugeborene. Passend zum Welt-Frühgeborenen-Tag ruft das Uniklinikum zu Spenden auf. Auch in anderen Thüringer Krankenhäusern gibt es solche Spendenstellen.

Mehr als 50.000 Kinder kommen aktuell laut Bundesverband für Frühgeborene jährlich in Deutschland zu früh auf die Welt. Darunter sind Lebend- und Totgeborene. Konkret heißt "zu früh": vor der vollendeten 37. Schwangerschaftswoche. Frühgeborene können von erheblichen medizinischen Problemen betroffen sein. Wie schwerwiegend diese sind und wie hoch die Überlebenschance ist, hängt von vielen Faktoren ab.