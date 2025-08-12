Umwelt- und Insektenschutz ist dieser Tage in vieler Munde. Plastik vermeiden, naturnahe Wiesen, vom Auto aufs Rad umsteigen – diese Tipps sind mittlerweile bekannt. Doch es gibt noch einen weiterem Faktor, der Insekten und Umwelt zu schaffen macht und bei dem es ein Umdenken braucht: Beleuchtung. Laut der Initiative „Paten der Nacht“ sei die Biomasse fliegender Insekten in den vergangenen drei Jahrzehnten um fast 80 Prozent zurückgegangen. Einer der Hauptgründe für diese drastische Entwicklung sei nächtliche Lichtverschmutzung.