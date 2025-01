Im Sachsenbrunner Ortsteil Schirnrod (Landkreis Hildburghausen) ist am Donnerstagabend ein Baum durch den Sturm auf ein Haus gestürzt. 27 Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehren Bleßberg, Sachsenbrunn und Hildburghausen sind im Einsatz. Die Hildburghäuser rückten mit der Drehleiter an, um an den umgestürzten Nadelbaum zu gelangen und ihn zu zerteilen. Über den Schaden ist derzeit noch nichts bekannt.