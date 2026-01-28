Mensch Rudolf, was ist bloß los mit dir? Ich kleiner Stadtspatz mach mir große Sorgen um dich. Neulich bin ich an deinem zur Sanierung vorgesehenen Wohnhaus in der Burggasse vorbeigeflattert und dann sah ich nebenan deinen stolzen Dichterkopf auf dem Sockel – mit einem Hals, als wollte dir die Zeit persönlich an die Gurgel gehen. Ich war drauf und dran laut zu zwitschern: „Ein Arzt, wir brauchen dringend einen Arzt!“ Dann schaute ich mir die unansehnliche Sache genauer an: Reagierst du etwa allergisch auf die Gegenwart? Ist das womöglich gar kein Rost an deinem Hals, sondern eine stille Protestnote von dir? Gegen das Vergessen? Gegen die kommunale Pflegemüdigkeit? Gegen all die Leute, die achtlos an dir vorbeilatschen und gar nicht mehr wissen, wem das Denkmal mit der Büste eigentlich gewidmet ist.