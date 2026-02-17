Erinnert Ihr Euch? – Vorige Woche war Valentinstag. Bestimmt hat mancher seiner oder seinem Liebsten da eine besondere Freude gemacht, gern auch mit Blumen. Was mir als Stadtspatz allerdings passiert ist, das glaubt bestimmt keiner. Ist aber wahr, ich verwette meine schönste Schwanzfeder drauf: Es wollte mir jemand eine Überraschung bereiten und hat einen Blumen-Online-Shop damit beauftragt, mir ein Sträußchen vorbeizuschicken. Irgendwann kamen beim Absender Zweifel auf, ob der Auftrag richtig rausging – und nicht etwa auch die Rechnung dafür an mich ausgestellt wird. Also wurde ich vorgewarnt, was schon mal für Belustigung sorgte: Da kommt ein Strauß, Du musst ihn wahrscheinlich selbst bezahlen. Kurz darauf die Info vom Bestellenden: Oh, ein Strauß sei gerade bei ihm zuhause in der Rhön angekommen. Mit schönen Grüßen von mir. Das wiederum hatte ich ja gar nicht bestellt – aber sei’s drum, möglicherweise hatte der Versender sich selbst einen Strauß zu sich nach Hause geordert?