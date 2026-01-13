Leute, Leute – kennt Ihr noch den alten DDR-Witz mit den drei Schneeflocken? ... sagt die dritte, dass sie in die DDR fliegt, um mal richtig Chaos anzurichten. Komisch, die DDR gibt es jetzt schon über 35 Jahre nicht mehr, aber eine Schneeflocke kann unser Land noch immer ins Chaos stürzen. Ob nun mit oder ohne Ansage. Die letzten Tage haben das wieder mal gezeigt. Erst für Freitag die Warnung vor der Elli-Katastrophe, die um uns dann aber doch einen Bogen machte. Dann die Quasi-Entwarnung, die sich aber wegen der berüchtigten dritten Schneeflocke als ebenso untauglich erwies. Hightech-Wettervorhersagen sind halt auch nur digital – mehr Null als Eins!