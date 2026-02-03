Sind Sie auch schon tonnen-verrückt? Also ich meine, ob auch Sie zuverlässig hohen Blutdruck kriegen, wenn sie danach schauen, ob ihre Gelbe Tonne oder Ihr Gelber Sack wirklich abgeholt wurden? Und fangen Sie möglicherweise auch wieder an zu (ver)rücken: Die rausgestellte Tonne rein, wenn sie entgegen des Tourenplans doch nicht angefasst wurde. Oder sollten Sie sie lieber doch stehen lassen, damit eine eventuell dazwischen geschobene Entleerung nicht verpasst wird? Fragen über Fragen – und es schwillt der Kragen.