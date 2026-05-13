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Aufgepasst in Schmalkalden Giftköder im Walperloh gefunden

Noelia Schlotthauer

Hundehalter aufgepasst! Im Schmalkalder Stadtteil Walperloh wurden vor kurzem Giftköder gefunden.

Aufgepasst in Schmalkalden: Giftköder im Walperloh gefunden
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Hundehalter sollten derzeit bei einem Spaziergang besonders vorsichtig sein. Foto: picture alliance/dpa

Im Stadtteil Walperloh sollen Giftköder gefunden worden sein, warnt der Tierschutzverein Schmalkalden auf Instagram.

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Dabei soll es sich um Brot mit Rattengift handeln. Mehrere dieser Giftköder wurden in der Nähe vom Kunstrasenplatz in der Allendestraße entdeckt.

Die Betroffenen baten daraufhin den Tierschutzverein um eine öffentliche Warnung und sollen auch mit der Polizei gesprochen haben. Die Polizei konnte bisher noch keine Auskunft zu dem Sachverhalt geben.

Die Finder sollen das kontaminierte Brot zwar eingesammelt haben, ob allerdings wirklich nichts mehr herumliegt, sei ungewiss, sagt Laura Wilhelm von der Tierauffangstation im Eichelbach. „Die Leute sollen aufpassen“, ergänzt sie.

Was man in so einer Situation tun sollte

Frisst ein Hund einen Giftköder, kann das mitunter tödlich enden. In Fleisch, zum Beispiel in getarnten Hackfleischstücken, können Rasierklingen, Nägel und Giftstoffe wie Schneckenkorn und Rattengift stecken.

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Wenn ein Hund geweitete Pupillen hat, stark hechelt, benommen ist oder sogar erbricht, sollte man unbedingt zum Tierarzt. Die Symptome könnten Hinweis auf eine Vergiftung sein.

Wenn man den Verdacht hat, dass ein Hund oder eine Katze einer Giftfalle zum Opfer gefallen ist, sollte man umgehend die Polizei informieren. Auch Tierärzte in der Nähe sollten kontaktiert werden, auch, um andere Haustierhalter zu warnen.

Damit kein weiteres Tier zu Schaden kommt, sollten die Köder idealerweise eingesammelt werden.