Aufforstung läuft Wie nach dem Brand am Saurüsselkopf neuer Wald wachsen soll

Klimawandel lässt Risiko für Waldbrände steigen
Doch im Jahr 2026 hielten noch weitere Waldbrände die Einsatzkräfte in Bayern in Atem. Durch die mit dem Klimawandel einhergehenden steigenden Temperaturen sowie längere Hitze- und Trockenperioden steigt auch das Waldbrandrisiko hierzulande. Und die nächste Waldbrandsaison beginnt laut der Schutzgemeinschaft Deutscher Wald in Deutschland in der Regel im März.
Dahingehend werden auch die Forderungen nach einem wirksameren Waldbrandschutz lauter. Auf Initiative des Landrats des Landkreises Traunstein, Andreas Danzer (Freie Wähler), haben Vertreter mehrerer Alpenlandkreise mit Fachleuten einen "Sechs-Punkte-Plan" mit Vorschlägen für eine bessere Waldbrandbekämpfung im Freistaat erarbeitet.
Unter anderem fordern sie, die Versorgung mit Löschwasser und eine leistungsfähige Luftunterstützung sicherzustellen, die Ausstattung der Feuerwehrleute zu verbessern und deren Ausbildung um entsprechende Praxiseinheiten zu erweitern. "Die Waldbrände dieses Jahres haben gezeigt, dass wir uns im Alpenraum verstärkt auf solche Einsatzlagen einstellen müssen", warnte Landrat Andreas Danzer.
Forstministerin Kaniber nennt "klimaresiliente Wälder" bei ihrem Besuch am Saurüsselkopf als "beste Vorsorge" gegen Waldbrände und verweist auf den Umbau der Wälder. Dafür gebe der Freistaat ungefähr 80 Millionen Euro pro Jahr aus.