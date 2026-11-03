Aufforstung läuft Wie nach dem Brand am Saurüsselkopf neuer Wald wachsen soll

Wiederaufforstung kostet knapp 300.000 Euro

So soll die Grundlage geschaffen werden, damit dort langfristig wieder ein stabiler Bergwald entstehen kann. Doch selbst unter optimalen Bedingungen könne das schon dreißig bis fünfzig Jahre dauern - wenn nicht sogar länger, sagt Rössert. Doch warum jetzt im Herbst? "Wenn wir jetzt im Hochsommer hier Bäume in den trockenen Boden bei der Hitze gepflanzt hätten, wären die innerhalb von ein paar Tagen tot. Für uns ist die Herbstpflanzung deswegen ganz typisch. So hat die Pflanze noch die Chance, in der letzten Vegetationszeit jetzt anzuwachsen und kann dann im Frühjahr gleich losstarten."