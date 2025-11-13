Das vierte Quartal 2025 scheint es gut zu meinen mit der Entwicklung der Wälder rund um Ilmenau. Die Feuchtigkeit trägt zur Erhöhung der Vitalität der Bäume, Sträucher und des anderen Waldbewuchses bei. Es ist die richtige Zeit für eine weitere Wald-Baumpflanzaktion. Im Revier Kickelhahn, in der Nähe des Kickelhahnturmes, trafen sich dafür vor kurzem Mitarbeiter von Thüringen Forst und der Ilmenauer Software-Firma Eastern Graphics. Ziel der Aktion war es, ein Zeichen für den Klimaschutz und die Wiederaufforstung heimischer Wälder zu setzen. Außerdem trägt das Unternehmen dazu bei, dass Ilmenau weiterhin den Titel „PEFC Waldhauptstadt“ tragen kann, den die Stadt seit zehn Jahren inne hat.