Ein 62-jähriger Autofahrer sei am Abend in Richtung Schlammersdorf aus bislang ungeklärter Ursache in einen vorausfahrenden Traktor gefahren. Dabei wurde der 72-jährige Traktorfahrer den Angaben nach in das angrenzende Bankett geschleudert. Er verletzte sich lebensgefährlich und wurde ebenso wie der schwer verletzte Autofahrer in ein Krankenhaus gebracht.