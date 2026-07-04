Auffälligkeiten erkennen: Deshalb wirbt Ministerin für KI in der Medizin

Würzburg (dpa/lby) - Nach Ansicht der bayerischen Gesundheitsministerin Judith Gerlach bringt künstliche Intelligenz in der Medizin viele Vorteile und Verbesserungen. Künstliche Intelligenz könne "bereits heute frühzeitig Auffälligkeiten in Röntgenbildern, CT-Aufnahmen oder pathologischen Befunden erkennen", sagte die CSU-Politikerin in Würzburg. "Gerade bei schweren Erkrankungen wie Krebs oder Herz-Kreislauf-Erkrankungen" liege darin ein enormes Potenzial, weil die frühestmögliche Behandlung die beste sei.