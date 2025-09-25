Tote Lämmer in Trusetal, Mufflon-Risse in Großbreitenbach oder tödliche Attacken auf Schafe im Wartburgkreis: Es vergeht kein Monat mehr bei uns in Südthüringen, in denen Wölfe nicht für Schlagzeilen sorgen. Nun verkündet das Umweltministerium, dass sich Wölfe im Ilm-Kreis zwei Spaziergängern bis auf wenige Meter offensiv genähert hätten. Die Dokumentations- und Beratungsstelle des Bundes zum Thema Wolf (DBBW) und das Thüringer Kompetenzzentrum Wolf Biber Luchs (KWBL) – was es nicht alles so gibt – empfehlen nun eine verstärkte Überwachung und eventuell sogar den Einsatz von Gummigeschossen, um die Tiere zu verscheuchen.