Die durch den Schneidmühlengrund Kleinschmalkalden führende Landesstraße gehört nicht zu jenen Abschnitten mit dem dicksten Fahrzeugströmen.
Auffälliges Muster 64 Altreifen aufs Privatgrundstück gelegt
Thomas Heigl 06.11.2026 - 14:56 Uhr
Die Müllgangster werden immer dreister. Jetzt haben Kleinschmalkalder die volle Ladung abgekriegt. Steckt da mehr dahinter?
Die durch den Schneidmühlengrund Kleinschmalkalden führende Landesstraße gehört nicht zu jenen Abschnitten mit dem dicksten Fahrzeugströmen.