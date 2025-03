In der Suhler Wolfsgrube wurde die Landesmeisterschaft der U15-Mädels ausgetragen. Mit Eisfeld, Nordhausen, Sonneberg, Suhl, Schmalkalden und Vacha waren die besten Volleyballteams aus Thüringen am Start. Die Spielerinnen des SV 03 Eisfeld holten sich auch in dieser Altersklasse den Titel, gefolgt von den Talenten des 1. Sonneberger VC 2004. Nach dem Eisfelder Titelgewinn in der U14 war dies bereits der zweite Landesmeistertitel für den SV 03. Mit der U14 und der U15 ist der Verein bei den Mädchen der bisher einzige in Thüringen, der in der laufenden Saison zwei Titel holte.