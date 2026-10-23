Aufdringliche Insekten Wie man sich vor der Invasion der Stinkwanzen schützen kann

Auch Pestizide tragen laut Deckert zum Artenrückgang bei. Der Wanzenexperte kritisiert, als Kriterium für eine Unbedenklichkeit gelte oft die Honigbiene - bleibe sie am Leben, gelte die Verwendung eines Mittels als unbedenklich. Neuere Untersuchungen hätten aber ergeben, dass manche Wanzenarten "um ein Vielfaches empfindlicher auf Umweltgifte reagieren als Honigbienen".

Doch was kann man gegen eine Invasion von Wohnungen durch Wanzen tun - außer Fliegengitter an den Fenstern anzubringen und Spalten abzudichten? "Wenn es richtig ernst wird - Schädlingsbekämpfer anrufen", sagt Deckert. Das Absaugen mit dem Staubsauger sei "nicht schön für die Tiere", betont er.

Damit bleibt als Option, die Tiere einzusammeln - vorsichtig natürlich, damit sie sich nicht mit Gestank wehren: Ein Glas über die Wanze stülpen, ein Blatt Papier unter die Öffnung schieben und den unerwünschten Eindringling nach draußen befördern.

Zimtwanze riecht tatsächlich - nach Zimt

Dabei sind Wanzen nicht die einzigen sechsbeinigen Untermieter, die in Wohnungen überwintern: Nach Angaben des niedersächsischen Landesamts für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit tun das etwa auch die nur wenige Millimeter großen Halmfliegen, die größeren Stallfliegen, Bockfliegen und Marienkäfer. Harmlos sind sie alle.

Experte Deckert hält den Geruch von Stinkwanzen nicht in jedem Fall für unangenehm: Die rot-schwarz gefärbte Zimtwanze etwa verströme tatsächlich den Duft von Zimt. Vielleicht eher ein Vorbote der Weihnachtszeit statt des Herbstes?